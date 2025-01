Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese, serve un’impresa. Trasferta proibitiva a Ravenna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Che le prime due giornate del girone di ritorno avrebbero messo ladi fronte alle due squadre che stanno guidando la classifica del girone, si sapeva. Due impegni, sulla carta, forse troppo gravosi, ma per arrivare alla salvezza servono punti su ogni campo e contro ogni avversario. Parlando deldi Marco Marchionni diventa difficile anche individuare quali sono i pericoli maggiori per la: la rosa delè davvero ricca di talento, di calciatori che possono sempre trovare il colpo risolutore. Inoltre, la società bizantina non si sta fermando ma anzi sta aggiungendo altri elementi in grado di alzare il livello di qualità, negli ultimi giorni sono arrivati Carlo Ilari, ex Cesena fra le altre, un centrocampista che vanta un lungo curriculum di campionati da professionista, poi per avere un’alternativa in più per la porta è stato messo sotto contratto Enrico De Gori che la serie D la conosce molto bene.