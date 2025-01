Inter-news.it - Roma-Inter Women: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca

è la quattordicesima partita nerazzurra in programma della Serie A Femminile. Dopo la vittoria contro il Sassuolo nella scorsa giornata di campionato, le nerazzurre di Gianpiero Piovani sono pronte per una nuova sfida che inaugura il 2025. Ecco tutte le informazioni utili su.SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L’di Gianpiero Piovani, dopo aver ottenuto una bella vittoria contro il Sassuolo nello scorso turno di campionato, torna in campo nel weekend. Nella 14ª giornata di Serie A Femminile giocherà in trasferta contro ladi Alessandro Spunga. Ma quando e dove si gioca? L’appuntamento è fissato per oggi – domenica 12 gennaio – dalle ore 20:45, quando è previsto il fischio d’inizio presso lo Stadio delle Tre Fontane di