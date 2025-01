Ilgiorno.it - Progetto Longobardi in Adda. Caccia ai fondi per proseguire

Nel 2024 appena concluso un primo grande studio su documenti d’archivio, estratti catastali e mappe, affidato allo studioso Cristian Bonomi. Nel 2025 diventerà un volume, e racchiuderà i risultati di questa prima fase. Ma lo sguardo è già oltre, e ilin" firmato dal ParcoNord prosegue. Primo obiettivo, approre le certezze documentarie; secondo, veicolare interesse e cercare partners, o meglio sponsor che si lascino contagiare dall’entusiasmo per il passato.cercansi per finanziare il traguardo finale e più ambizioso: un’indagine a tappeto con l’ausilio di droni; e la ripresa di campagne di scavo interrotte, anche per mancanza di, nei decenni passati. Il proseguimento delè una delle punte di diamante del documento unico di programmazione del ParcoNord, fresco di cambio ai vertici.