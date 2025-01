Piove sul palco del teatro di Agrigento, altri guai per la capitale della Cultura 2025. E sabato Mattarella rischia la doccia - Il video

Leggi su Open.online

Dopo il cartello stradale finito in polemiche ferocissime, perscoppia il caso del tetto delPirandello. La speranza ora è che il prossimonon piova in città,menti il rischio è di bagnare il presidenteRepubblica Sergio. Il capo dello Stato aveva già fatto un’esperienza simile alla cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi. Ma in quella circostanza era all’aperto e le previsioni non lasciavano scampo.L’allarme è scattato dopo che ieri, durante una pioggia intensa su, è iniziata a cadere acqua sui musicisti che si stavano esibendo suldelPirandello. La pioggia si è infiltrata nel solaio di copertura del tetro, bagnando gli artistiJazz orchestra del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e il pianista Enrico Pieranunzi.