Iltempo.it - Paolo Cognetti, il racconto choc: "Ho un disturbo bipolare"

Leggi su Iltempo.it

Per il ritorno su Italia1 in prima serata dopo le festività natalizie, questa sera – domenica 12 gennaio 2025 – Le Iene hanno preparato un documento estremamente toccante ed esclusivo., vincitore del Premio Strega nel 2017 con Le otto montagne (da cui è stato tratto il pluripremiato film omonimo con Alessandro Borghi e Luca Marinelli) ha aperto alla Iena Gaston Zama la sua baita a Estoul in Valle d'Aosta, dove si rifugia per ritrovare se stesso.racconta: «Ho subito un TSO per una grave depressione». Ripercorre quei momenti e descrive la diagnosi che ha cambiato il suo modo di vedere la vita: «Mi hanno diagnosticato un, che significa avere due fasi: una maniacale e una depressiva. Questa cosa l'ho sempre avuta, da quando ero ragazzo sicuramente».