Uominiedonnenews.it - Mina Settembre 3, Seconda Puntata: Gelsomina E Rosaria Alle Prese Con Un Mistero Inquietante!

Leggi su Uominiedonnenews.it

3,: Gelsoassistono ad un avvenimento piuttostomentre ricordano la mamma di. Le due vogliono capire cosa sia successo!3 prosegue e, nel corso del secondo appuntamento, al centro dell’attenzione ci saranno Gelso. Le due dovranno fare i conti con un evento piuttostoche avrà a che fare con la tomba della mamma di. Infatti, verrà vandalizzata e le due donne dovranno chiedersi il motivo ed agire. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.3: dove eravamo rimasti?deve dire addio a sua madre Olga, che perde la vita dopo aver combattuto contro una grave malattia. La donna, che aveva finto di viaggiare per non far preoccupare la figlia nel periodo in cui si era sottopostacure, affidacure della zia.