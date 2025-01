Amica.it - Marrone e giallo ocra: l’abbinamento colore da provare ora

Leggi su Amica.it

Un duo cromatico che sorprende.si incontrano in un abbinamento audace e sofisticato, perfetto per chi vuole uscire dagli schemi. Visto sulle passerelle autunno inverno 2024/2025 del brand inglese Emilia Wickstead, offre una nuova interpretazione del contrasto tra tonalità calde e ricche di personalità. Per l’ufficio, ile ilpossono trasformare anche i look più sobri in soluzioni di stile ricercate, aggiungendo un tocco di personalità attraverso cromie inaspettate. Per la sera, invece, bastano i giusti accessori per un outfit dall’eleganza sofisticata e moderna.Il look di Emilia Wickstead che detta tendenzaIn passerella, l’accostamento cattura l’attenzione grazie alla combinazione di texture e dettagli.