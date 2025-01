Ilrestodelcarlino.it - "Luca, una persona speciale. Che tragedia"

Lo ricordano tutti come un uomo "gentile, solare, disponibile" che parlava spesso della moglie e dei due figli, che adorava. La scomparsa diGuerrini, l’operaio di 52 anni, originario di Bagnacavallo ma residente a Lugo, travolto e ucciso nel pomeriggio di venerdì scorso mentre lavorava ad un cantiere sulla A14 fra Cesena e Valle del Rubicone, ha lasciato i suoi concittadini interdetti. I commenti increduli di chi l’ha conosciuto, fissati nelle pagine facebook di riferimento per le comunità delle città in cui ha vissuto, continuano a fioccare. Da parte dei genitori, che ancora gestiscono l’edicola Matteucci di Piazza Nuova a Bagnacavallo, il silenzio è assoluto. Troppo grande il dolore da affrontare per la perdita dell’unico figlio, per poterne già parlare.Guerrini ha lavorato insieme a loro nella gestione dell’attività intestata alla madre per un lungo periodo, partito agli inizi degli anni ’90, al quale è poi seguita la necessità di un cambiamento.