LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2025 in DIRETTA | De Aliprandini e Vinatzer ci provano nella tana degli svizzeri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera agli amici di OA Sport, e benvenuti alladello slalomdi, gara di chiusura della prima tappa svizzera della Coppa del Mondo 2024-di scimaschile. Dopo lo slalom di ieri, arriva il giorno più atteso sul pendio elvetico, quello del, uno dei più tecnici del circuito, forse il più difficile e prestigioso al mondo,.Tutti contro Marco Odermatt. Si può riassumere così l’attesa per ilmaschile di, quinto appuntamento stagione per questa specialità. Il campione svizzero è il principale indiziato per salire sul gradino più alto del podio, anche se i rivali non mancano e anche se nelle prime due gare della stagione è uscito. Lo svizzero, che lo scorso anno ha sfiorato una stagione perfetta vincendo nove giganti su dieci, si presenta al via con l’obiettivo di conquistare davanti al pubblico amico e su un pendio che conosce perfettamente il terzo trionfo consecutivo della stagione inche è la sua gara prediletta, dopo quelli di Val d’Isere e dell’Alta Badia.