La ragazza del lago vola in Coppa del Mondo

Flora Tabanelli è prima nella prova dideldi Big Air (Freestyle) a Kreischberg, in Austria, la sua prima vittoria nel massimo circuito, il quarto podio della stagione su quattro gare. Erano nove anni che un’italiana non saliva sul gradino più alto di questa specialità. Sempre più in alto quindi ladi 17 anni che abita con la famiglia a Rocchetta di Sestola e i cui genitori gestiscono il rifugio Cai Duca degli Abruzzi alScaffaiolo, sulle piste del Corno alle Scale, dove la giovanissima campionessa e il fratello maggiore Miro, a sua volta atleta didel, sono di casa. Ieri mattina, la giovane azzurra era in viaggio verso la Svizzera Laax dove nei prossimi giorni l’attendono altre prove difficili, questa volta della specialità Slopestyle. Inutile dire della sua felicità.