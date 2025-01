Tvplay.it - La Juve corre ai ripari: il colpo per raddrizzare la stagione

Leggi su Tvplay.it

L’ennesimo pariimpone riflessioni in casa: il mercato in entrata potrebbe portare le risposte tanto desiderate.Con il pareggio contro il Torino, laha centrato il 12esimo pareggio stagionale su 19 partite. In pratica più della metà delle partite dei bianconeri si sono concluse con il segno X, con un gap che al momento è di ben 11 punti dalla vetta. Un trend che impone riflessioni e decisioni riguardo una squadra, molto cambiata durante questa estate, che evidentemente non è completa. A dispetto di cifre importanti spese sul mercato è infatti palese che Thiago Motta, anche visti gli infortuni che stanno falcidiando i bianconeri, abbia bisogno di ulteriori interventi.Laai: ilperla(ANSA) TvPlay.itGiuntoli ne è consapevole e quindi sta lavorando a tal fine.