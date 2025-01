Liberoquotidiano.it - Il Cantico di Francesco segna la nostra identità

Leggi su Liberoquotidiano.it

«Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le Tue creature». Chi non conosce questo luminoso e appassionato canto did'Assisi? E poila lode a Dio per «messor lo frate Sole» che è «bellu e radiante cum grande splendore» e «de Te, Altissimo, porta significatione». E poi «per sora Luna e le stelle» – seicento anni prima di Leopardi – e poi «per frate Vento/ et per aere et nubilo et sereno» e «per sor'Aqua/ la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta» e poi «per frate Focu,/ per lo quale ennallumini la nocte/ et ello è bello et iocundo et robustoso et forte». Poi «per soramatre Terra,/ la quale ne sustenta et governa/ et produce diversi fructi con coloriti flori et herba». Ha la potenza di un grido d'amore a Dio (e alla sua opera) senza uguali perché è uscito dal cuore e dalle labbra di uno degli uomini più affascinanti che siano mai nati, che realmente viveva questo amore.