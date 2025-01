Devotion | la drammatica storia vera dietro al film

Leggi su Cinefilos.it

: laalLa straordinaria amicizia tra Jesse Leroy Brown, il primo aviatore nero della Marina, e il collega Thomas J. Hudner Jr. è alla base del. Questaè stata pubblicata per la prima volta nel 2016 e contiene un linguaggio che potrebbe risultare offensivo per alcuni lettori.Jesse Leroy Brown stava sfrecciando sulla campagna nordcoreana con il suo caccia Corsair a 17 miglia dalle linee nemiche quando scoprì di essere nei guai. “Jesse, c’è qualcosa che non va”, gli disse via radio uno degli uomini della sua squadriglia. “Stai perdendo carburante”.Era l’inizio della guerra di Corea, ma Brown era già provato dalla battaglia. Per anni la sua stessa gente aveva cercato di distruggerlo. Ora si trovava in un altro conflitto, parte di uno squadrone di sei uomini inviato a difendere una divisione dei Marines statunitensi accerchiata da 100.