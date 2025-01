Ilfattoquotidiano.it - Ddl Sicurezza, i familiari delle vittime delle stragi contro la norma che “scuda” i servizi: “Licenza criminale, offesa alla Costituzione”

di mafia e terrorismo esprimono “forte preoccupazione, e anche indignazione, per quanto proposto all’articolo 31 del ddl“, attualmente in discussione in Senato dopo l’approvazioneCamera. Si tratta dellache potenzia le attività sotto copertura deisegreti, consentendo agli agenti non solo di partecipare alle organizzazioni terroristico-eversive ma anche di dirigerle e guidarle, persino arruolando nuovi membri. Un intervento contestato dalle opposizioni, ma necessario per il governo: “Alcune informazioni di rilevanza operativa e destinate a una ristretta cerchia di persone sono acquisibili solo da chi, in qualità di partecipe al sodalizio, riesce a guadagnare la fiducia dei sodali e dei promotori, progredendo nel ruolo sino a rivestire incarichi di tipo direttivo e organizzativo”, ha scritto Alfredo Mantovano, sottosegretario a palazzo Chigi con delega ai, in una memoria destinata alle Commissioni di palazzo Madama che stanno esaminando il testo.