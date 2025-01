Ilfattoquotidiano.it - Cortei per Ramy, scontri a Roma. Bombe carta e fumogeni contro gli agenti, che caricano: otto restano feriti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

tra la Polizia e i partecipanti al corteo “Giustizia per”, il 19enne egiziano morto il 24 novembre alla periferia di Milano dopo un lungo inseguimento da parte dei carabinieri allo scooter a bordo del quale viaggiava. I manifestanti hanno rovesciato alcuni cassonetti e lanciatocarte eil supermercato In’s del quartiere, poile camionette della polizia. Lo scoppio di una bombaha mandato in frantumi il vetro di un mezzo. A quel punto le forze dell’ordine hanno reagito con una carica, decisa dal questore di Roberto Massucci per tutelare l’incolumità degliquelli rimasti.Erano circa duecento i manifestanti scesi in Piazza dell’Immacolata nel quartiere San Lorenzo per il corteo organizzato da collettivi studenteschi autonomi: tra loro anche il fumettista Zerocalcare.