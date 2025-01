Dilei.it - Chiara Ferragni incinta? Lei interviene e mette a tacere tutte le voci

Da quando sono usciti allo scoperto con Tronchetti Provera, si parla spesso del fatto chepotrebbe essere. Così, l’influencer ha scelto una strategia insolita ma efficace: con un messaggio affidato a Dagospia, ha messo un freno alle indiscrezioni che la volevano nuovamente in dolce attesa. Con un messaggio diretto e senza fronzoli,ha messo ale speculazioni: “Caro Dago, so che ti arrivano. Lo dico a te per tutti: non sono. Ciao,”.La notizia ha fatto il giro del web, dando il via a un’ondata di commenti e supposizioni sulla vita privata dell’influencer, che da mesi vive una relazione sotto i riflettori con Giovanni Tronchetti Provera. La coppia, spesso fotografata insieme in eventi pubblici e privati, alimenta il chiacchiericcio mediatico, mentre i social esplodono di reazioni, tra sostenitori entusiasti e critici implacabili.