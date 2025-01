Inter-news.it - Carlos Augusto: «Inter ha analizzato la sconfitta. Venezia? Pronto a questo!»

ha parlato nel pre-partita di, match valido per la ventesima giornata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni.IL COMMENTO –si è così espresso a DAZN prima del fischio d’inizio di: «Sappiamo che è una brutta(contro il Milan in finale di Supercoppa Italiana, ndr.), ma la stagione è ancora lunga. Abbiamole cose buone e quelle sbagliate, ma ora siamo concentrati sul futuro. Ora dobbiamo pensare ai prossimi impegni dell’. Sappiamo che dopo ogniescono fuori notizie negative, ma abbiamo già dimostrato di essere forti e di avere la testa giusta. Questa è una partita importante, da giocare per vincere. Io avrò l’opportunità di fare il massimo per aiutare l’, anche se la cosa che conta sarà la vittoria».