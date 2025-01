Calciomercato.it - Caos, insulti e partita sospesa: verdetto UFFICIALE

La presa di posizione non è tardata ad arrivare dopo l’annuncio dello speaker: l’episodio è destinato a far discutereNon sono pochi gli episodi che con il mondo del calcio non hanno nulla a che fare. L’ultimo, in ordine di tempo, si è materializzato su un campo di Serie B e più nello specifico nel corso di Reggiana-Bari,per oltre 5 minuti e che ha avuto come necessario corollario l’intervento dello speaker.(LaPresse) – Calciomercato.itÈ stato l’arbitro Prontera – come da protocollo – ad interrompere la gara dopo aver visto alcuni volare alcuni oggetti in campo in prossimità delle zolle calcate della guardalinee Di Monte. Specchio emblematico di una situazione di tensione che sugli spalti andava avanti da tempo. A ridosso del venticinquesimo minuto di gioco, infatti, era stato annullato una rete ai padroni di casa a causa della spinta di Reinhart su Benali.