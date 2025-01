Inter-news.it - Busio: «Inter forte, pronti alla battaglia! Sempre più fiducia»

Leggi su Inter-news.it

venuto prima del fischio d’inizio di Venezia-, sfida valevole per la ventesima giornata di Serie A con inizio fissato alle ore 15 allo stadio Pierluigi Penzo. Di seguito quanto dichiarato nel pre-partita di DAZN– Gianlucaparla così prima di Venezia-: «Sappiamo quanto èl’, l’abbiamo preparata come tutte le altre partite e siamo. Possiamo pensare di prendere punti anche contro le grandi squadre così come tutte le altre, però ogni partita cresciamo die aggiungiamo qualcosa. Sono cresciuto tanto, quest’anno voglio fare meglio. Con Di Francesco mi trovo bene e posso giocare in diverse posizioni».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «più»)©-News.