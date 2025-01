Superguidatv.it - Brunori SAS verso Sanremo 2025 con “L’albero delle noci”. A giugno in concerto al Circo Massimo a Roma

Dario, in arteSAS, a meno di un mese dall’inizio del Festival di, che lo vedrà in gara insieme ad altri artisti, incontra la stampa per presentare il nuovo album “”, in uscita il 14 febbraio per Island Records, titolo che è anche quello della canzone che l’artista porterà sul palco del teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio prossimo durante la kermesse canora.SAS acon “”“”” è frutto di due anni di sottrazioni. Tutto ciò che appariva superfluo, o gia detto, è stato messo da parte, per dare spazio e peso agli episodi più sentiti, più ispirati, in qualche misura più urgenti e necessari” – racconta l’artista durante la conferenza stampa di presentazione.Il disco è stato concepito e partorito assieme a Riccardo Sinigallia, che ne ha curato la produzione artistica.