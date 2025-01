Sport.quotidiano.net - Brescia, rimonta da urlo. Trento cede in volata

Un jumper di Ivanovic (nella foto) a 20“ dalla sirena scrive la storia della pallacanestrona. Gli uomini di Poeta battonoe festeggiano il titolo d’inverno della Germani al PalaLeonessa. Una recita di altissimo livello, decisa dai particolari, tra cui il jumper del play per lo stacco decisivo nel finale. E allora è primo posto alla fine del girone di andata e nel tabellone di quella Coppa Italia conquistata da outsider nel 2023. Contro qualsiasi pronostico, dopo un’estate passata per una contrazione di budget, per un rifiuto alle coppe europee, e per la scelta di un tecnico esordiente come Poeta. Alla sirena è festa al PalaLeonessa. Ed è pazzesco dopo un primo quarto chiuso 11-27. Peppe Poeta dopo la sirena ha parole di grande serenità: "Siamo nella storia. Un’altra eccellente partita contro una grandissima squadra, siamo stati bravi a rientrare e a portarla a casa nel finale grazie a questo grande pubblico.