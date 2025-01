Pronosticipremium.com - Bologna-Roma 2-2, Mancini: “Dobbiamo essere più maliziosi, rimonta inaccettabile”

Il tabù trasferta ancora non è stato sfatato e su questo neanche Claudio Ranieri sembra riuscire a fare qualcosa. Laè uscita dalla sfida contro ilcon un ennesimo pareggio per 2-2, acciuffato in extremis da Dovbyk con un calcio di rigore. Una partita dai diversi spunti che ha visto i giallorossi in controllo nella prima parte della gara per poi capitolare sul finale.Il gol di Alexis Saelemaekers ha infatti acceso le speranze dellache, neanche il tempo di esultare, ha dovuto fare i conti con il pareggio firmato da Dallinga, susseguito poi dal calcio di rigore di Ferguson. Sono state diverse le situazioni anche difensive sfuggite di mano ai giallorossi. È stato proprio Gianluca, leader della difesa, a parlare ai microfoni di DAZN per analizzare gli episodi della sfida: “Siamo stati in controllo del primo tempo.