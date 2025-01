Sport.quotidiano.net - Bologna-Roma 2-2: il rigore di Dovbyk al 98esimo regala un punto ai giallorossi

Leggi su Sport.quotidiano.net

12 gennaio 2025 - Pareggio all'ultima curva per i, che trovano unquasi insperato al Dall'Ara, mentre c'è rabbia e frustrazione per il mancato successo tra i rossoblù.pareggiano per 2-2 grazie altrasformato daall'ultimo secondo della gara, dopo che la gara si era sbloccata per la rete dell'ex Saelemaekers, ma subito ribaltata dalle reti di Dallinga e Ferguson, anche quest'ultimo su. Alla fine le squadre si spartiscono la posta in palio, mantenendo inalterate le rispettive distanze in classifica. I ragazzi di Italiano restano al settimo posto solitario, ma non riescono ad accorciare su Juventus e Fiorentina, mentre i capitolini restano fermi al decimo posto. Primo tempo Qualche sorpresa di formazione per Italiano, in particolare in attacco.