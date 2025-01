Lanazione.it - Bivacco in San Michele. Le denunce ora sono 29

Leggi su Lanazione.it

Ventinovei giorni che il mese di febbraio conta in una anno bisestile, il prossimo sarà il 2028. Ventinovei libri scritti dal grande Andrea Camilleri che hanno come protagonista il celebre commissario Salvo Montalbano. Ventinovei progetti realizzati dal genio dell’horror John Carpenter, regista che vanta alcuni dei più grandi classici del genere. Ventinovele presenze con la maglia della nazionale italiana di calcio di Giancarlo ’Picchio’ De Sisti, campione d’Europa nel 1968 con la maglia azzurra. Ventinoveanche leper violazione al “Dacur“, ovvero la misura di divieto di accesso alle aree urbane, che ha ricevuto l’ormai notissimo frequentatore di piazza San. A parte questi simpatici giochi numerici, continua il, proprio sotto la loggia di Palazzo Pretorio, tra bottiglie di birra, sigarette, schiamazzi e qualche gesto di violenza, da parte del solito gruppetto di persone, che per ripararsi dal vento in inverno, o dall’afa in estate, tiene sotto scacco una delle piazze principali della città.