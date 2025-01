Lanazione.it - Vernio, un’altra frana. Stavolta a San Quirico

(Prato), 11 gennaio 2025 – Il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai, insieme alla sindaca di, Maria Lucarini, stamattina ha fatto un sopralluogo sullache si è staccata la scorsa notte intorno alle 3 sulla 325 sul versante a monte al chilometro 53+700, nel tratto tra l’abitato di Sane il Molin dei Fossi nel comune di. La ditta incaricata dalla Provincia ha provveduto già nelle prime ore della mattina a rimuovere il materiale detritico e a posizionare una barriera di cemento per contenere eventuali nuovi distacchi di materiale franoso. Sul posto è attivo il senso unico alternato a vista ed è raccomandabile procedere con la massima cautela. Il presidente Calamai ha voluto capire in prima persona la situazione della strada, che sembra non destare particolari preoccupazioni.