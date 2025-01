Lanazione.it - Vernacolo, misteri e amori a Villa Arzilla

Al Teatro Nuovo Sentiero di via delle Panche, oggi alle 21 e domani alle 16,30, si alza il sipario per una esilarante commedia infiorentino: ‘A, l’amore squilla’. Una trama brillante con la direzione artistica di Sandra Ballerini e portata in scena dalla Compagnia di Teatro popolare del Nuovo Sentiero. Gli spettatori potranno passare due ore in allegria con una commedia ineducato e con filo conduttore una storia ricca di colpi di scena e situazioni comiche e divertenti. La vicenda si svolge in una tranquilla casa di riposo. Intente a distribuire le terapie ai vecchietti, le due infermiere Tatiana e Tamara, un giorno, si rendono conto che manca un ospite all’appello. Preoccupate, chiamano subito la direttrice suor Marion Marechal e insieme presto comprendono che fine ha fatto il povero Diolaiuti.