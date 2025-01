Formiche.net - Un modello economico da ripensare. La crisi tedesca letta da Van Rij e Schröder

Leggi su Formiche.net

Mentre gli europei stavano ancora elaborando la vittoria di Donald Trump alle presidenziali statunitensi, si è verificata una rottura burrascosa a quattromila miglia a est di Washington. Da settimane circolavano notizie sullo stato di fragilità della coalizione di governo “semaforo” guidata dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, composta dal partito Socialdemocratico (Spd) di centrosinistra, dai Verdi e dal partito Liberale democratico (Fdp).Si pensava che la coalizione avrebbe retto ancora per qualche settimana e che la rielezione di Trump avrebbe potuto darle nuova linfa. Invece, è crollata il giorno stesso della conferma della sua vittoria. Un insolitamente arrabbiato Scholz ha annunciato in un discorso in diretta di aver licenziato il ministro delle Finanze dell’Fdp Christian Lindner, rompendo di fatto la coalizione.