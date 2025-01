Bergamonews.it - Tributo ai Queen, Peter e Wendy e commedia dialettale: il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano “– La storia di un ritorno” ad Albino, ilaial cine-teatro Gavazzeni di Seriate, laa Chignolo d’Isola e lo spettacolo “Secondo Pinocchio” a Lovere.Da annotare, inoltre, l’incontro con Franco Faggiani a Rovetta per il festival “Presente Prossimo”, teatro per famiglie a Carvico e a Presezzo, il “Mercatino agricolo” a Spinone al Lago e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 11 e domenica 12 gennaio.ALBINO– Ad Albino in scena “. La storia di un ritorno”ALZANO LOMBARDO– Pandemonium Teatro: gli spettacoli del-endCARVICO– A Carvico nuovo appuntamento con “Teatro a Merenda”CHIGNOLO D’ISOLA–a Chignolo d’IsolaGAZZANIGA– Orezzo festeggia Sant’Antonio AbateLOVERE– A Lovere in scena “Secondo Pinocchio”– Visita guidata al Borgo antico di Lovere– Mercato “Campagna Amica” a LoverePRESEZZO– Teatro a Merenda, a Presezzo in scena “L’isola del tesoro”ROVETTA– Presente prossimo: a Rovetta incontro con Franco FaggianiSERIATE– Musica ed emozioni: al GavazzeniaiSPINONE AL LAGO– “Mercatino agricolo”, a Spinone prodotti locali e street foodVERDELLO– Camminata “A.