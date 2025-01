Calciomercato.it - Trattativa in stand by e blitz Juve: Giuntoli può pareggiare l’offerta | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Possibile sorpasso bianconero per uno dei protagonisti di questa sessione di gennaio. Ecco tutti i dettagli di Calciomercato.itLa prossima settimana potrebbe essere quella più calda per lantus. Le priorità sono due, il centrale e l’attaccante, con Araujo del Barcellona e Kolo Muani del Psg nomi in cima alla lista di Cristiano. Senza escludere altre piste, altri nomi e altri reparti.inby epuò(LaPresse) – Calciomercato.itntus, 12 milioni per prendere Alberto CostaLantus potrebbe infatti rinforzare anche la corsia destra. Nel mirino da qualche settimana c’è Alberto Costa, laterale del Vitoria Guimaraes.o alle informazioni in possesso di Calciomercato.it, il club bianconero puòdel Brighton, che è di circa 12 milioni di euro.