Spedizione punitiva in ospedale a Biancavilla mamma picchia dottoressa | arrestata

Roma, 11 gennaio 2025 – Ha i contorni di unain piena regola l’ennesima aggressione ai danni di un medico in. L’ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato all’di, in provincia di Catania, dove unadi 25 anni hato unadel reparto di Pediatria, prima di esserein flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe maturata in seguito alla visita medica cui era stata sottoposta in precedenza una delle figlie della 25enne. La “ritorsione” della donna nei confronti della pediatra sarebbe maturata in un ambito familiare complesso, che sarebbe già all'attenzione del Tribunale per i minorenni di Catania. Prima di essere fermata dai militari, tempestivamente intervenuti in, la 25enne si è scagliata contro il personale medico intervenuto per difendere la pediatra.