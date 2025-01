Si ferma Bisseck | ecco la possibile data di rientro

Leggi su Ilnerazzurro.it

Infortunio. Gli esami strumentali svolti nella giornata di ieri hanno conto il timore di un infortunio ai danni di Yann, con il difensore tedesco che aveva accusato un fastidio agli adduttori della coscia sinistra durante la finale di Supercoppa Italiana persa dai nerazzurri.infortunio: i tempi di recuperova così ad aggiungersi alla lunga lista di indisponibili di Simone Inzaghi e, stando al bollettino medico, lo sarà per un range di tempo che va dai 15 ai 20 giorni, tempo minimo necessario per smaltire la diagnosi di distrazione muscolare.Complici anche l’infortunio di Acerbi e ilgraduale di Pavard, l’Inter potrebbe scendere in campo a Venezia con una difesa inedita, che vede, da destra verso sinistra, l’impiego di Darmian, De Vrij e Bastoni.