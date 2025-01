.com - Serie C Femminile / Jesina Aurora, la prima gara del 2025 è al Carotti contro il Villorba Treviso

Le leoncelle vogliono cancellare l’eliminazione dalla Coppa Italiail Riccione rilanciandosi in campionato, le venete seguono a -3 e puntano al sorpasso: il pre-partita e il punto sullaC girone BJESI, 11 gennaio– Esordio nelper la, che domenica 12 gennaio sarà impegnata tra le mura di casa per la quattordicesima giornata di campionatoil.FiorellaLe leoncelle sono reduci dall’eliminazione dalla Coppa ItaliaC dopo il doppio confrontole rivali del Riccione, dopo uno spettacolare 3-3 alche ha premiato le romagnole, forti dell’1-0 dell’andata. Una delusione per le jesine, che hanno pagato le disattenzioni e la sfortuna negli episodi e sono state eliminate nonostante due buone prestazioni sia all’andata che al ritorno.