Lanazione.it - Senzatetto per necessità. “Aiutatemi a trovare lavoro”

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 11 gennaio 2025 – “Cerco una sistemazione per dormire e per tenere al sicuro i miei due cani. Ma avrei bisogno anche di un: ho fatto l’imbianchino, ma sono pronto a rimettermi in gioco in qualunque modo, così da potermi sdebitare con chi deciderà di darmi una mano”. Camminando per la città, ogni tanto vi potrà essere capitato di passare accanto a Walter Sala,che da ormai poco più di un anno trascorre gran parte delle proprie giornate a terra davanti al Globo insieme ai suoi due cani, chiedendo l’elemosina. La sua è la stessa, triste, storia di tante altre persone sfortunate: dopo il Covid-19 l’uomo ha perso il. Per qualche mese è riuscito ad andare avanti con il reddito di cittadinanza, poi cancellato dal governo Meloni. E così Walter non è più stato in grado di pagare l’affitto della casa dove viveva nella sua Lecco.