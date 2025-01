Lapresse.it - Sci, Brignone trionfa in libera St. Anton: Pirovano quarta, Goggia uscita

Una grande Federicaha vinto la sua prima discesadi Coppa del Mondo in carriera,ndo sulle nevi di St.in Austria. Perè anche la vittoria numero 30 in carriera. L’azzurra ha chiuso con il tempo di 1’16?08. Beffa, giovane svizzera Blanc le soffia podioUna beffa incredibile invece per Laura. L’azzurra è stata a lungo sul podio, in terza posizione alle spalle di Federicaed Ester Ledecka, ma nel finale è scivolata al quarto posto a scapito della giovane e sconosciuta svizzera Malorie Blanc. L’atleta elvetica, classe 2004, ha fatto venire un patema d’animo anche avisto che, partita con il numero 46, è arrivata seconda a soli 0.07 centesimi dal tempo della campionessa valdostana e soffiando la seconda piazza a Ledecka.