Scattano le multe al S.Luca. Sosta selvaggia nel mirino

Parcheggi insufficienti per i dipendenti edell’utenza. Un binomio che va avanti praticamente dal primo giorno che il Sanè divenuto operativo. Per anni non sono apparse soluzioni neanche al problema della continua invasione delle auto di nell’area di attesa dei bus, nella zona di fronte all’ingresso dell’ospedale. Ora almeno su questo punto sembrerebbe emergere la “quadra“. “Abbiamo trasferito il punto di approdo delle navette e pare che la novità stia funzionando – spiega l’assessore alla mobilità Remo Santini –. Superata la fase di sperimentazione, andremo presto a sostituire la pagoda temporanea con una vera e propria pensilina“. Ma il problema si presenta anche per i taxi che spesso arrivano e trovano già occupati gli stalli teoricamente a loro riservati e così possono fermarsi lo stretto tempo necessario per caricare o scendere il cliente.