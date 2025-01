Thesocialpost.it - San Severo, incidente contro un albero: morto il 57enne Salvatore Cuccitto

Un’auto è uscita di strada, schiantandosiune ribaltandosi in una cunetta. L’, avvenuto questo pomeriggio lungo via Soccorso, alle porte di San, è stato fatale per un uomo di 55 anni,, residente a Torremaggiore.Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine, con la polizia locale di Sanche ha avviato i primi rilievi. Presenti anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo della vittima dalle lamiere dell’auto, una Renault Megane.Secondo le prime informazioni raccolte, si sarebbe trattato di unautonomo mentre il conducente era in viaggio in direzione Foggia. Nonostante il tempestivo arrivo degli operatori sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.L'articolo Sanunilproviene da The Social Post.