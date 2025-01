Impresaitaliana.net - Saldi invernali, Confcommercio: “Più shopping a Firenze ma scontrino più alto a Milano”

Leggi su Impresaitaliana.net

-Format hanno realizzato un Focus sullotourism durante i«Ad una settimana dall’avvio dei, dopo un primo monitoraggio sulle nostre imprese, possiamo dire che, per 6 negozi su 10, le vendite sono in linea, o anche migliori, dello stesso periodo del 2024. Segnali incoraggianti provengono soprattutto dalla prima giornata laddove i centri storici hanno riscontrato fermento e interesse anche da parte dei più giovani».Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia-, commenta l’andamento deida cui traspare che la “regina” dellocon il 40,1% dei negozi visitati da turisti, seguita da36,3%, Roma 34,4% e Napoli 32,1%.«Nei giorni successivi si è registrata una certa stabilità o una leggera flessione dovuta alle condizioni meteo che non hanno certo incentivato le uscite – continua Felloni – Un buon contributo arriva anche dallodegli stranieri extra Ue grazie alla misura fortemente voluta da Federazione Moda Italia eche ha ridotto la soglia di accesso al tax free da 155 agli attuali 70 euro, favorendo anche gli acquisti in diverse località.