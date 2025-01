Thesocialpost.it - Rivolta contro la polizia a Varese, giovani stranieri accerchiano gli agenti

Una violentadi piazza ha sconvolto Busto Arsizio () venerdì sera, quando una trentina di, per lo più di origine straniera, ha affrontato le forze dell’ordine in piazza Garibaldi. Laera intervenuta per fermare due ragazzi, responsabili di aver dato in escandescenze in un fast food e di aver creato disordini, lanciando bottigliele auto in transito e minacciando i conducenti.Il gruppo disfida laIl gruppo disi è rapidamente radunato per impedire l’identificazione dei due extracomunitari, intonando corila, il governo e l’Italia. La situazione ha preso una piega critica, con il gruppo che si è frapposto tra glie i due soggetti, impedendo un intervento tempestivo. Tra i cori, sono stati anche lanciati grida di solidarietà per Ramy, il 19enne morto a novembre a Milano durante un inseguimento dei carabinieri.