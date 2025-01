Panorama.it - Quanto è facile comprare un'arma sul web (anche in 3D)

2 novembre 2024. Apparentemente è una serata come un’altra. Un sabato come tanti. Santo Romano ha 19 anni, ed esce con i suoi amici vicino a casa. Vanno in piazza a San Sebastiano, in provincia di Napoli. Con lui c’èla fidanzata, Simona. «Ho sentito il primo sparo e non pensavo lo avesse colpito» racconta a Panorama, con gli occhi lucidi. «Poi Santo cammina, fa tre lunghi passi. E alla fine si accascia».Il ragazzo viene ucciso da un proiettile che lo colpisce al petto. A sparare è un diciassettenne. La discussione avrebbe avuto origine da una scarpa calpestata. «Un nostro amico per sbaglio ha toccato le sneakers di questo ragazzo» racconta ancora Simona «e lui lo ha accusato in maniera molto aggressiva. Santo si è intromesso per fare da paciere, ma l’assassino cercava a tutti i costi lo scontro».