Pronostico Udinese-Atalanta a Gasperini non accadeva da tempo | destino segnato

è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, diretta tv e streaming. Con la formazione mandata in campo contro l'Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana, ha fatto capire una cosa, anche se ovviamente non lo dirà mai: i bergamaschi pensano allo scudetto, altrimenti mai e poi mai in una gara del genere, il tecnico, avrebbe tenuto fuori i big. Entrati sì poi nella ripresa, ma troppo tardi per riprendere Inzaghi. Un segnale che la mentalità è cambiata: perché se alla fine del girone d'andata ti ritrovi a tre punti dal Napoli capolista ma con una partita in meno, allora è evidente che tu al tricolore ci devi pensare.