Programmazione Italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione Italia 1, 11 Gennaio 2021

Mattina
06:20 - Miami Vice
Dopo la morte di Caitlin, Crockett, triste e depresso, si offre di prendere parte ad una pericolosa missione Si incontra su una barca, con due incalliti criminali

07:07 - Mike & Molly
E' la vigilia di Natale e Molly detta legge sullo svolgimento delle festeVince scopre che Molly soffre per la mancanza del padre e cerca di rimediareQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO

07:25 - I misteri di Silvestro e Titti
Il gatto Silvestro e il canarino Titti accompagnano la Nonna, in veste di detective, in viaggio per il mondo a risolvere strani misteri ed enigmi curiosi

07:45 - Aloha, Scooby-Doo!
Animazioni - Mentre Scooby-Doo e i suoi amici sono alle Hawaii per assistere a una gara di surf un atleta scompare Dovranno affrontare una mostruosa creatura e risolvere il mistero Maltby; USA 2005

09:13 - Young Sheldon
L'Agenzia delle Entrate richiede ai Cooper di pagare la differenza dovuta per le tasseVISIONE ADATTA A TUTTI

09:37 - Young Sheldon
Sheldon acquista un gioco pirata, il suo computer prende un virus, e per ripristinare il sistema deve cancellare tutti i datiVISIONE ADATTA A TUTTI

09:58 - Young Sheldon
La Hagemeyer chiede a Sheldon di convincere Paige a iscriversi alla East Texas Tech per incrementare il punteggio dell'ateneo VISIONE ADATTA A TUTTI

10:21 - THE BIG BANG THEORY
Guest star: Stephen Hawking Amy vuole organizzare una festa di compleanno per Sheldon, ma lui e' contrarioQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO

10:42 - THE BIG BANG THEORY
Sheldon vuole sviluppare l'idea del giroscopio a persistenza infinitaVISIONE ADATTA A TUTTI

11:06 - Due uomini e 1/2
Charlie si sente offeso quando Alan nomina una coppia di cugini un po' svitati come tutori di Jake nell'eventualita' di un suo precoce decessoVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO

11:31 - Due uomini e 1/2
Charlie e' sorpreso di scoprire che una sua ex ragazza e' diventata un uomo, e come se non bastasse, sta frequentando sua madre!VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTOQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO

11:57 - Due uomini e 1/2
La sorella di Judith, Liz, ci prova con Alan alla festa di compleanno di Jake Evelyn, invece preferisce gli alcolici alla torta di compleannoQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO

12:25 - Studio Aperto
Notizie e approfondimenti sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

Pomeriggio
12:25 - Studio Aperto
Notizie e approfondimenti sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

13:04 - Sport Mediaset
Approfondimento quotidiano sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset

13:46 - Sfida Impossibile
Stefano Corti si gioca il tutto per tutto per cercare di battere un campione sportivo in tre discipline, tra cui lo sport dell'atleta In questa puntata il grande judoka Marco Maddaloni

14:23 - I Simpson
Lisa rimane sconvolta da un concorso di stupidita' bandito a Springfield e decide di scrivere una lettera di protesta al quotidiano della citta'

14:50 - I Simpson
Bart ne combina una talmente grossa che il Direttore Skinner e' costretto a chiamare i genitori perche' provvedano all'eccessiva irrequietezza del figlio

15:15 - I Simpson
Homer si stabilisce nella vecchia fattoria paterna dove si da' all'agricoltura I campi circostanti sono rigogliosi, quello dei Simpson un deserto

15:41 - NCIS: New Orleans
La fidanzata di LaSalle viene uccisa da Piccola Esca, quindi Pride decide di dare la caccia al criminale e vendicare la morte della fidanzata dell'amico

16:36 - NCIS: New Orleans
Dopo l'assassinio di Paul Jenks, il team capisce che il criminale era in contatto con un pericoloso gruppo di terroristi africani

17:28 - The Equalizer
Robyn McCall e' un'ex agente della CIA che decide di tornare in azione per aiutare gli innocenti accusati ingiustamente

18:14 - Grande Fratello
L'appuntamento quotidiano per gli aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello

18:21 - Studio Aperto Live
Notizie e approfondimenti sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

18:30 - Studio Aperto
Notizie e approfondimenti sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

18:57 - Studio Aperto Mag
Notizie e approfondimenti sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

Prima serata
18:57 - Studio Aperto Mag
Notizie e approfondimenti sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

19:28 - C.