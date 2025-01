Liberoquotidiano.it - Odio contro gli ebrei sui social, spennato Chef Rubio: maxi-multa, quanto deve pagare

Chissà quali altre invettive si inventerà, ora, il filopalestinese. Losi chiama Gabriele Rubini. Il nome d'arte deriva dalle trasmissioni che ha condotto in tivù, tra cui “Unti e Bisunti” e “Camionisti in trattoria”. Ilè stato condannato dal Tribunale di Roma a un risarcimento di 30mila euro, oltre alle spese legali. A promuovere l'azione sono stati Solomon (l'Osservatorio sulle Discriminazioni) e l'Ugei (Unione dei Giovanid'Italia). Il giudizio aveva per oggetto una serie di post pubblicati suimedia da. Il Tribunale ha ordinato di rimuoverli perché considerati antisemiti. I giudici hanno riconosciuto e sancito il principio che le tesi utilizzate nei messaggi, al di là della critica per l'operato di Israele, concretizzano la negazione dell'olocausto e che il negazionismo nelle sue varie forme è quindi espressione di antisemitismo.