Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo Brera: torna la sportiva in Casa del Biscione?

La, che potrebbe essere riproposta in futuro o come una versione aggiornata o sotto unaforma, non ha ancora annunci ufficiali da parte diriguardo motori e prestazioni specifici. Tuttavia, possiamo fare alcune ipotesi basandoci sulle tendenze attuali del marchio e sul mercato.Le immagini riportate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal video del canale Youtube di Top Veichle. Inseriamo di seguito il link alla fonte da cui abbiamo preso le foto:Motori, visto il trend del momento, potrebbe continuare a utilizzare motori benzina, diesel, e possibilmente anche versioni ibride o elettriche. Dato che laitaliana sta investendo molto nella mobilità elettrica, è probabile che lapossa includere una versione ibrida, simile a quella che vediamo su altri modelli recenti del marchio come la Giulia e Stelvio.