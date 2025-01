Lanazione.it - Moda, la locomotiva Firenze è ferma. In calo il numero di imprese e addetti

, ladel distrettotoscano, è. Sono fermi gli artigiani della pelletteria che affrontano ormai da due anni una crisi senza precedenti. Lo dicono i numeri dell’Osservatorio CNA sulla pelletteria dell’artigianato che fotografano un quadro desolante:artigiane in diminuzione (-18% dal 2022), perdita di(-6% nei primi nove mesi del 2024) e minor voglia di far impresa nel settore (-73% di nuove iscrizioni dal 2022). "Per analizzare bene la situazione – ha detto il presidente di Feder, Simone Balducci – sarebbe utile anche integrare i dati diffusi dagli osservatori più competenti con quelli delle ore lavorate e delle ore improduttive della cassa". Da ‘silicon valley’ per la pelletteria di lusso a semplice distretto produttivo che ha obbedito alla fame di volumi dei grandi marchi.