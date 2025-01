Quotidiano.net - Lunghe code tra Roma e Fiumicino: interessati viadotto e autostrada, causa maxi tamponamento

, 11 gennaio 2025 – Si stanno registrandodi veicoli nella zona di: il fatto è dovuto a una catena che ha coinvolto quattro automobili sulla statale SS296 della Scafa. I problemi si stanno riscontrando all’inizio delall’incrocio con via Montgonfier, dove ci sono i restringimenti per lavori ed in direzione dell'aeroporto e dell'ingresso sull'. L’incidente hato la perdita di una sostanza oleosa sul manto stradale. Il tutto è peggiorato da un ulteriore veicolo – esterno alle dinamiche del sinistro – che era precedentemente rimasto in panne nell’area. Non ci sarebbero conseguenze per nessuno degli occupanti delle automobili coinvolte. Sul posto sta lavorando la Polizia locale di, che sta effettuando i rilievi.