Lobotka Calzona | E’ un calciatore da 100 milioni di euro

Stanislav, dopo una stagione no per tutti i componenti del Napoli, è tornato ad essere il re del centrocampo. Anche Antonio Conte non ha impiegato molto per rendersi conto che lo slovacco è inamovibile e che gli azzurri non possono rinunciare alle geometrie del metronomo.: “fa un altro sport”Francesco, ex allenatore del Napoli, attuale c.t. della Slovacchia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “Ho avuto una possibilità e sono grato a De Laurentiis.è unda centodi: se non avesse perso un annetto o due, a quella valutazione sarebbe arrivato in anticipo. Perché Stanislav fa un altro sport, con la sua intelligenza sublime. Napoli è un momento del quale vado orgoglioso, nonostante i risultati non siano stati quelli che ci aspettavamo.