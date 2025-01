Justcalcio.com - “La gente diceva che ero antisportivo nella finale della Coppa dei Campioni del 1984: la mia logica era che se un giocatore della nazionale non riesce a centrare il bersaglio da 12 metri, non è colpa mia”: l’eroe del Liverpool Bruce Grobbelaar giustifica la tattica dei rigori contro la Roma

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:delha difeso le sue azioni dai calci di rigoredeidel, in cui ha eseguito le sue famose “gambe di spaghetti”.Con l’1-1delai tempi supplementari trasapeva di dover fare un passo avanti per la sua squadra se voleva completare il triplete quella stagione, avendo già vinto lo scudetto e ladi Lega.Il compito del portiere dello Zimbabwe è diventato ancora più difficile quando il suo compagno di squadra, Steve Nicol, è intervenuto per primoserie die ha sbagliato. Con i Reds in svantaggio,ricorda ciò che gli disse l’allenatore Joe Fagan prima dell’inizio dei.Ilaiutato dae le sue ‘gambe spaghettate’guarda un rigoreche finisce sopra la traversa “Assistant Le parole di Ronnie Moran per me sono state: “Non cambiare te stesso come persona, non emulare mai nessun altro come portiere”.