In campo con una mentalità diversa

"Dobbiamo essere aggressivi e scendere incon unadall’ultima partita, perché saranno due punti pesantissimi per la classifica". Suona la carica ai suoi Piero Coen, tecnico dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, in vista del match che si disputerà stasera alle 21.15 nel palas Medi contro la Pallacanestro Senigallia, valevole per la 18esima giornata del campionato di serie B Interregionale. "In settimana siamo riusciti ad allenarci al completo grazie al rientro di alcuni giocatori che erano infortunati – dice l’allenatore dei portorecanatesi -, e ciò è davvero importante e positivo per noi. Siamo consapevoli che affronteremo una squadra con grandi ambizioni e che di recente si è rafforzata con due nuovi acquisti, proprio perché è una società che vuole arrivare tra le prime sei del campionato.