Gazzelle annuncia il nuovo album ‘INDI’

Leggi su Funweek.it

a sorpresa ildisco, INDI. L’annuncio è avvenuto sui social attraverso un trailer (bellissimo): nel video vediamo il cantautore correre – in un chiaro riferimento a una scena iconica di Forrest Gump (ha anche lo stesso cappello) – seguito a distanza da un gruppo di persone. A fine video, l’artista dice: «Sono un po’ stanchino. Mi sa che è meglio se torniamo a casa». LEGGI ANCHE:a Sanremo 2024: «Voglio sorprendere e sorprendermi. La scrittura? Un’esperienza catartica»L’annuncio del(che ancora non ha una data di uscita) segue la pubblicazione di Come il pane e Noi no. «Noi no l’ho scritta un anno fa, in autunno, mentre cambiavo casa e aprivo uno ad uno tutti i vari scatoloni dove c’erano un sacco di cose, per lo più inutili, che mi portavo dietro da diversi anni.