Ecco le reti territoriali per l’orientamento

Un progetto innovativo e ambizioso denominato ‘per’, che coinvolgerà tre Isc e due Istituti superiori è stato presentato ieri nella sala consiliare di Montegiorgio. Un programma che mette al centro i giovani studenti delle scuole, che vengono accompagnati nel loro percorso formativo in uscita dalle scuole medie, e seguendo le aspirazioni e inclinazioni individuali, li accompagna verso una scelta più consapevole del loro futuro scolastico e lavorativo. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco e presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi, l’assessore Michela Vita; i dirigenti dell’Isc Cestoni di Montegiorgio Alessandra Pernolino (capofila del progetto); Isc di Falerone Oda Geusè; Isc di Petritoli Lucio Paolo; per l’Itt Montani di Fermo Stefania Scatasta e per l’Iiss Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio Laura D’Ignazi oltre ad alcuni insegnati e coordinatori del progetto.